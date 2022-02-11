ЄС і Китай визначили дату саміту на тлі напруженості щодо торгівлі та геополітики

Лідери Європейського союзу та Китаю мають намір провести віртуальний саміт 1 квітня після неодноразових відстрочок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на високопоставлених дипломатів ЄС.

Зустріч розглядається як важлива дипломатична спроба заспокоїти торговельну та геополітичну напруженість, що недавно загострилася, між двома країнами, особливо через Литву.

Вона також проходитиме на тлі поглиблення зв'язків Китаю з Росією, яка нині становить найбільшу загрозу безпеці для Європи з часів закінчення холодної війни через можливе вторгнення в Україну.

За словами одного з дипломатів, голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Лі Кецян проведуть зустріч із лідерами ЄС Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляйєн.

Хоча підготовка до порядку денного тільки розпочалася, немає жодних сумнівів у тому, що обом сторонам доведеться розглянути те, що ЄС вважає примусовими заходами Пекіна проти Литви.

Ще одне невирішене питання – Комплексна угода про інвестиції. Незважаючи на те, що у грудні 2020 року лідери ЄС та Китаю погодили цей пакт, він був "заморожений" після того, як минулого року Пекін ввів санкції проти членів Європейського парламенту, незабаром після санкцій ЄС щодо офіційних осіб Сіньцзяну, причетних до масового інтернування уйгурів.

У ЄС неодноразово просили Пекін скасувати ці санкції щодо депутатів Європарламенту, щоб пакт набув чинності, але безрезультатно.

Нагадаємо, Китай зупинив імпорт яловичини з Литви на тлі зростаючого торговельного конфлікту з балтійською державою та її західними союзниками через питання Тайваню.

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