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ЕС и Китай определили дату саммита на фоне напряженности по торговле и геополитике

Пятница, 11 февраля 2022, 19:59

Лидеры Европейского союза и Китая намерены провести виртуальный саммит 1 апреля после неоднократных отсрочек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

Встреча рассматривается как важная дипломатическая попытка успокоить недавно обострившуюся торговую и геополитическую напряженность между двумя странами, особенно из-за Литвы.

Она также будет проходить на фоне углубления связей Китая с Россией, которая в настоящее время представляет самую большую угрозу безопасности для Европы со времен окончания "холодной войны" из-за возможного вторжения России в Украину.

По словам одного из дипломатов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян проведут встречу с лидерами ЕС Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

Хотя подготовка к повестке дня только началась, нет никаких сомнений в том, что обеим сторонам придется рассмотреть то, что ЕС считает принудительными мерами Пекина против Литвы.

Еще один нерешенный вопрос – Комплексное соглашение об инвестициях. Несмотря на то, что в декабре 2020 года лидеры ЕС и Китая согласовали этот пакт, он был "заморожен" после того, как в прошлом году Пекин ввел санкции против членов Европейского парламента, вскоре после санкций ЕС в отношении официальных лиц Синьцзяна, причастных к массовому интернированию уйгуров.

В ЕС неоднократно просили Пекин отменить эти санкции в отношении депутатов Европарламента, чтобы пакт вступил в силу, но безрезультатно.

Напомним, Китай остановил импорт говядины из Литвы на фоне растущего торгового конфликта с балтийским государством и его западными союзниками из-за вопроса Тайваня.

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