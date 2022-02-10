Китай зупинив імпорт яловичини з Литви на фоні конфлікту довкола Тайваню

Китай зупинив імпорт яловичини з Литви з середи, повідомило головне митне управління країни на тлі зростаючого торговельного конфлікту з балтійською державою та її західними союзниками через питання Тайваню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Причину призупинення митниця не назвала. Агентство зазвичай припиняє імпорт м’яса, якщо країни-експортери повідомляють про спалахи захворювань в худоби. Литва останнім часом не повідомляла про це Всесвітній організації охорони здоров’я тварин.

Цей крок Китаю відбувся після того, як Британія заявила в понеділок, що приєднається до США і Австралії в підтримці торгової справи ЄС проти Китаю у Світовій організації торгівлі щодо ймовірних обмежень Пекіном торгівлі з Литвою.

Європейська комісія заявила, що литовський експорт до Китаю в грудні впав на 91% порівняно з тим же місяцем 2020 року.

Литва дозволила Тайваню відкрити представництво у Вільнюсі минулого року, що розлютило Пекін, який вважає острів із самоуправлінням власною територією.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь відмовився розповідати про зупинку імпорту яловичини, але заявив, що Литва повинна виправити свої помилки.

Китай є найбільшим імпортером яловичини у світі, але поставки з Литви мінімальні. Згідно з даними китайської митниці, у 2021 році Китай імпортував з Литви лише 775 тонн яловичини із 2,36 мільйона тонн яловичини.

Тайвань збільшив імпорт продовольства з Литви, щоб полегшити вплив китайських обмежень.

Тайвань також оголосив про запуск кредитної програми на суму 1 млрд доларів для фінансування спільних проєктів між литовськими та тайванськими компаніями у шести категоріях бізнесу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди