Авиакомпания KLM остановила полеты в Киев и не будет летать в авиапространстве Украины

Нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландский вещатель NOS.

KLM отменила даже вечерний рейс в Киев 12 февраля. Обычно авиакомпания осуществляет рейсы в Киев дважды в день.

Кроме того, авиакомпания приостановила полеты в воздушном пространстве Украины.

Представитель KLM посоветовал пассажирам обращаться в МИД Нидерландов в связи с отмененными рейсами.

В министерстве утверждают, что ответственность за выезд из Украины лежит на голландцах. "Вы можете сделать это посредством другой авиакомпании или собственного транспорта. Тот факт, что KLM приняла это решение, может убедить голландцев в Украине уехать", – сказал спикер ведомства.

KLM не единственная авиакомпания, кто летает в Украину из Нидерландов. К примеру, бюджетная авиакомпания WizzAir несколько раз в неделю летает из Эйндховена во Львов. "Международные авиалинии Украины" несколько раз в неделю летают из Схипхола в Киев.

Как сообщалось, посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее. Во Львове создается центр экстренной помощи гражданам Нидерландов.