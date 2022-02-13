"На Заході відчутний запах Мюнхена": Міноборони Британії про спроби переговорів з Путіним

Міністр оборони Британії Бен Воллес порівняв дипломатичні зусилля з метою запобігти російському вторгненню в Україну з політикою замирення Адольфа Гітлера.

Про це він сказав в інтерв’ю Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

На думку міністра, який цього тижня відвідав Москву, "вельми ймовірно" Владімір Путін віддасть наказ про напад, незважаючи на узгоджені зусилля, спрямовані на запобігання війни.

Воллес сказав, що в повітрі відчувається "подих Мюнхена", посилаючись на угоду, яка дозволяла Німеччині анексію Судетів у 1938 році, але не змогла запобігти Другій світовій війні.

"Можливо, він (Путін) просто вимкне свої танки, і ми всі підемо додому, але від деякого на Заході в повітрі відчувається запах Мюнхена", - додав він.

Джерело пояснило, що Уоллес стурбований тим, що якщо Путін завдасть удару, "то вся дипломатія виявиться фікцією".

Тим часом міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що Захід повинен усвідомити, що Росія може "діяти дуже швидко", незважаючи на постійні дипломатичні зусилля щодо запобігання вторгненню в Україну.

Перед Другою світовою війною "було багато дипломатичних зусиль, люди думали, що є прогрес, але це виявилося не так", – сказав Льюїс у неділю. Сполучене Королівство сподівається на "дипломатичний результат", але "може статися щось набагато трагічніше", стурбований він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові напередодні попередив російського колегу Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разі вторгнення до України.

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