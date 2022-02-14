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"Конвої свободи" проти ковід-обмежень, які не впустили в Париж, рушають до Брюсселя

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:50

Автоколони протестувальників, що назвали себе "конвоями свободи" і протестують проти застосування ковід-сертифікатів, рушають у напрямку бельгійської столиці - попри попередження, що їх не збираються впускати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У неділю ввечері у Бельгії оголосили, що забороняють у столиці всі протести з використанням автомобілів та попередила, що вживатиме "усіх заходів для запобігання блокаді" столичної агломерації. 

Колона в районі Лілля налічує близько 1300 автомобілів. Ввечері вони прибули туди від Парижа та розмістилися на паркінгу за кілька кілометрів від міста, розгорнувши свої плакати "Свобода", "Ми нічого не втрачаємо" та французькі прапори. 

Учасники у коментарях ЗМІ заявили, що хочуть, аби їх побачили з вікон інституцій ЄС, і щоб там висловити протест проти "політики постійного контролю". 

Висловлювали наміри вирушити до Брюсселю й аналогічні протестувальники з Гааги у Нідерландах. 

Нагадаємо, поліція Парижа повідомила про майже сотню арештів після невдалої спроби влаштувати у французькій столиці антиковідний протест на зразок канадських "конвоїв свободи". Автоколони вирушили з південної Франції в середу, щоб зібратися в Парижі і Брюсселі. 

З сотень машин у місто на Єлисейські поля змогли потрапити близько сотні машин, поліція застосувала сльозогінний газ. Більшість учасників розвернули на в’їздах. 

Французькі журналісти вже порівнюють рух з протестами "жовтих жилетів", що тривали багато місяців, починаючи з осені 2018 року.

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Франція Бельгія

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