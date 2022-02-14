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У Німеччині до кінця березня планують скасування більшості коронаобмежень

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:05

Німецький уряд до кінця березня планує скасування більшості корона вірусних обмежень.

Це випливає з проєкту рішення уряду за результатами розмови канцлера з прем’єрами федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Федеральний канцлер і глави урядів федеральних земель погоджуються, що діючі зараз заходи захисту від інфекцій мають бути скорочені відповідально та контрольованими кроками", – йдеться у документі, надісланому федеральним землям з канцелярії. Проєкт датовано 23:00 13 лютого. Згідно з документом, з огляду на ситуацію, що склалася, необхідно зняти якомога більше обмежень.

Загалом планується три етапне скасування обмежень.

На першому етапі мають бути дозволені "приватні зустрічі для вакцинованих та тих, хто одужав, з більшою кількістю учасників". Також планується скасувати обмеження на доступ до роздрібних магазинів.

З 4 березня правило 3G (доступ для вакцинованих, тих, хто перехворів, тим, хто може надати негативний тест) знову почне діяти в сфері громадського харчування, і, таким чином, доступ до закладів буде знову відкритий і для людей з негативним тестом. Правило 2G plus (дозвіл доступу тим, хто вакцинований чи перехворів за наявності негативного тесту) буде далі застосовуватися у випадку клубів, а також великих національних заходів. Кількість на великих подіях буде залишатися обмеженою.

З 20 березня "всі більш глибокі захисні заходи" можуть бути скасовані. Зокрема, буде скасований обов’язок роботи з дому.

Після цього мають залишитися заходи на зразок обов’язку носити маску в поїзді, автобусі чи в приміщенні.

Зазначається, що цей проєкт ще не є остаточний і часто в подібні документи в процесі прийняття рішень вносяться істотні зміни.

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Німеччина Коронавірус

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