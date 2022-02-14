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В Германии до конца марта планируют отмену большинства ковидных ограничений

Понедельник, 14 февраля 2022, 12:05

Немецкое правительство до конца марта планирует отменить большинство связанные с коронавирусом ограничений.

Это следует из проекта решения правительства по результатам разговора канцлера с премьерами федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Федеральный канцлер и главы правительств федеральных земель соглашаются, что действующие сейчас меры защиты от инфекций должны быть сокращены ответственно и контролируемыми шагами", – говорится в документе, отправленном федеральным землям из канцелярии. Проект датирован 23:00 13 февраля. Согласно документу, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо снять как можно больше ограничений.

В целом планируется три этапа отмены ограничений.

На первом этапе должны быть разрешены "частные встречи для вакцинированных и выздоровевших с большим количеством участников". Также планируется отменить ограничения на доступ в розничные магазины.

С 4 марта правило 3G (доступ для вакцинированных, переболевших, тех, кто может предоставить отрицательный тест) снова начнет действовать в сфере общественного питания, и, таким образом, доступ к заведениям будет вновь открыт и для людей с отрицательным тестом, но без вакцинации. Правило 2G plus (разрешение доступа вакцинированным или переболевшим при наличии отрицательного теста) будет дальше применяться в случае клубов, а также крупных национальных мероприятий. Количество на больших событиях будет оставаться ограниченным.

С 20 марта "все более глубокие защитные меры" могут быть отменены. В частности, будет отменена обязанность работы по дому.

После этого должны остаться меры вроде обязанности носить маску в поезде, автобусе или в помещении.

Отмечается, что этот проект еще не окончательный и часто в подобные документы в процессе принятия решений вносятся существенные изменения.

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