ЄС про потенційних біженців з України: готуємось до всіх сценаріїв 

У Єврокомісії розповіли, що проговорили різні сценарії розвитку подій в Україні і те, як Євросоюз може на них реагувати, втім, не стали надавати деталі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала на брифінгу заступниця головного речника ЄК Дана Спінан.

Від журналістів неодноразово лунали питання про те, як ЄС планує реагувати на потенційних біженців з України, якщо напруга між РФ і Україною та Заходом завершиться масштабним воєнним конфліктом.

"Ми широко працюємо над всіма аспектами, які можуть актуалізуватися у разі ескалації; питання міграції і біженців - одне з них. Але немає нічого конкретного і детального, про що ми могли б розповідати заздалегідь. Ми будемо готові до будь-якого сценарію", - зазначила Дана Спінан.

На подальші уточнювальні запитання вона сказала, що ЄС зосереджений на тому, щоб дипломатичними шляхами знизити напругу, але якщо ці зусилля зазнають невдачі - у Євросоюзі мають варіанти реагування.

"Ми готові і працюємо над тим, щоб бути готовими на усіх напрямках - від енергетики й економіки до міграційного аспекту. Проте ми зараз не можемо надавати деталі "що, якщо" на випадок цих сценаріїв", - відповіла речниця.

На запитання ЗМІ про потенційні плани гуманітарної допомоги для українців, які стануть внутрішніми переселенцями через початок бойових дій, вона сказала, що цей аспект також обговорюється.

"Ми готуємося до яких завгодно сценаріїв у будь-який час", - додала речниця.

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