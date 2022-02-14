ЕС о потенциальных беженцах из Украины: готовимся ко всем сценариям

В Еврокомиссии рассказали, что проговорили разные сценарии развития событий в Украине и то, как Евросоюз может на них реагировать, впрочем, не стали предоставлять детали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала на брифинге заместитель главного представителя ЕК Дана Спинан.

От журналистов неоднократно звучали вопросы о том, как ЕС планирует реагировать на потенциальных беженцев из Украины, если напряжение между РФ и Украиной и Западом завершится масштабным военным конфликтом.

"Мы широко работаем над всеми аспектами, которые могут актуализироваться в случае эскалации; вопрос миграции и беженцев – один из них. Но нет ничего конкретного и детального, о чем мы могли бы рассказывать заранее. Мы будем готовы к любому сценарию", - отметила Дана Спинан.

На дальнейшие уточняющие вопросы она сказала, что ЕС сосредоточен на том, чтобы дипломатическими путями снизить напряжение, но если эти усилия терпят неудачу - в Евросоюзе есть варианты реагирования.

"Мы готовы и работаем над тем, чтобы быть готовыми по всем направлениям - от энергетики и экономики до миграционного аспекта. Однако мы сейчас не можем предоставлять детали "что, если" на случай этих сценариев", - ответила спикер.

На вопрос СМИ о потенциальных планах гуманитарной помощи для украинцев, которые станут внутренними переселенцами из-за начала боевых действий, она сказала, что этот аспект также обсуждается.

"Мы готовимся к каким угодно сценариям в любое время", - добавила пресс-секретарь.

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