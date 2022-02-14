Єврокомісар: обов'язкова вакцинація більше не потрібна

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що не бачить причин для урядів вводити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу з огляду на зниження гостроти пандемії.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Дискусія про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 була виправдана кілька місяців тому. Але я не думаю, що зараз час обговорювати обов'язкову вакцинацію", - сказав Джентілоні.

Він відзначив загальне зниження смертності та госпіталізації у всьому Європейському Союзі. "Ми знаходимося на одному шляху до ослаблення обмежень, країна за країною", - сказав комісар.

При цьому він наголосив, що в принципі не проти обов'язкової вакцинації.

Джентілоні вказав на накази про вакцинацію проти кору і додав, що кожен уряд має вирішувати це питання самостійно.

Раніше повідомлялося, що в Данії розглядають можливість згортання програми вакцинації від коронавірусу навесні і не бачать причин вводити бустерну дозу дітям або четверте щеплення іншим жителям.

Нагадаємо, Швеція припинила широкомасштабне тестування населення на COVID-19 навіть серед людей з симптомами інфекції.

Про повне або майже повне скасування обмежень оголосили також сусіди Швеції - Данія, Норвегія та Фінляндія.

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