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Еврокомиссар: обязательная вакцинация больше не требуется

Понедельник, 14 февраля 2022, 15:56

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что не видит причин для правительств вводить обязательную вакцинацию против коронавируса, учитывая снижение остроты пандемии.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Дискуссия об обязательной вакцинации против COVID-19 была оправдана несколько месяцев назад. Но я не думаю, что сейчас пора обсуждать обязательную вакцинацию", - сказал Джентилони.

Он отметил всеобщее снижение смертности и госпитализации во всем Европейском Союзе. "Мы находимся на одном пути к ослаблению ограничений, страна за страной", – сказал комиссар.

При этом он подчеркнул, что в принципе не против обязательной вакцинации.

Джентилони указал на приказы о вакцинации против кори и добавил, что каждое правительство должно решать этот вопрос самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Дании рассматривают возможность сворачивания программы вакцинации от коронавируса весной и не видят причин вводить бустерную дозу детям или четвертую прививку другим жителям.

Напомним, Швеция прекратила широкомасштабное тестирование населения на COVID-19 даже среди людей с симптомами инфекции.

О полной или почти полной отмене ограничений объявили также соседи Швеции - ДанияНорвегия и Финляндия.

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Вакцины Коронавирус

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