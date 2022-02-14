У парламенті Словаччини може з’явитися додаткова охорона після інциденту з прапором України, який облили водою.

Про це йдеться в публікації Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Про відповідне обговорення серед парламентських сил розповів глава МВС Роман Микулець.

"Думаю, у правлячій коаліції розпочнуться дебати про парламентську гвардію. Вони де-факто почалася", - сказав міністр в ефірі "Експрес-радіо".

Він розкритикував поведінку депутатів у сесійній залі, заявивши, що парламент – це поле для висунення аргументів, а інцидент став демонстрацією зарозумілості та грубої сили.

Міністр зазначив, що приєднається до ініціативи, аби уникнути подібних речей у майбутньому.

Він додав, щоу разі введення гвардії потрібно буде змінювати закон, аби він визначив повноваження гвардійців. Міністр також нагадав, що у будівлі парламенту також є служба безпеки,і новий закон має визначити, хто за що відповідатиме.

Нагадаємо, інцидент з українським прапором стався на засіданні парламенту Словаччини 8 лютого.

Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від "Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жияк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

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