Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У парламенті Словаччини може з’явитися додаткова охорона після інциденту з прапором України

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:55

У парламенті Словаччини може з’явитися додаткова охорона після інциденту з прапором України, який облили водою.

Про це йдеться в публікації Aktuality, повідомляє "Європейська правда". 

Про відповідне обговорення серед парламентських сил розповів глава МВС Роман Микулець.

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

"Думаю, у правлячій коаліції розпочнуться дебати про парламентську гвардію. Вони де-факто почалася", - сказав міністр в ефірі "Експрес-радіо". 

Він розкритикував поведінку депутатів у сесійній залі, заявивши, що парламент – це поле для висунення аргументів, а інцидент став демонстрацією зарозумілості та грубої сили.

Міністр зазначив, що приєднається до ініціативи, аби уникнути подібних речей у майбутньому.

Він додав, щоу разі введення гвардії потрібно буде змінювати закон, аби він визначив повноваження гвардійців. Міністр також нагадав, що у будівлі парламенту також є служба безпеки,і новий закон має визначити, хто за що відповідатиме.

Парламент Словаччини попри протести опозиції схвалив оборонну угоду з США

Нагадаємо, інцидент з українським прапором стався на засіданні парламенту Словаччини 8 лютого. 

Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від "Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жияк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда