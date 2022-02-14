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В парламенте Словакии может появиться дополнительная охрана после инцидента с флагом Украины

Понедельник, 14 февраля 2022, 17:55

В парламенте Словакии может появиться дополнительная охрана после инцидента с флагом Украины, который облили водой.

Об этом говорится в публикации Aktuality, сообщает "Европейская правда".

О соответствующем обсуждении среди парламентских сил рассказал глава МВД Роман Микулец.

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"Думаю, в правящей коалиции начнутся прения о парламентской гвардии. Они де-факто началась", - сказал министр в эфире "Экспресс-радио".

Он раскритиковал поведение депутатов в сессионном зале, заявив, что парламент – это поле для выдвижения аргументов, а инцидент стал демонстрацией высокомерия и грубой силы.

Министр отметил, что присоединится к инициативе во избежание подобных вещей в будущем.

Он добавил, что при введении гвардии нужно будет изменять закон, чтобы он определил полномочия гвардейцев. Министр также напомнил, что в здании парламента также есть служба безопасности, и новый закон должен определить, кто за что будет отвечать.

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Напомним, инцидент с украинским флагом произошел на заседании парламента Словакии 8 февраля.

Депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" постоянно срывали заседания и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

Депутаты от "Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Представители партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

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