Прем'єрка Естонії про загрозу РФ: надій на дипломатію залишається дедалі менше

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що перспектив дипломатичного врегулювання кризи навколо України стає дедалі менше, тому відкликання своїх громадян із цієї країни цілком виправдане.

Про це вона сказала в інтерв'ю ERR, пише "Європейська правда".

"Ми не бачимо жодної ознаки пом'якшення напруженості, ні у військових, ні у публічних сигналах. Треба бути готовим до цього. Рішення про те, чи буде військова ескалація, зрештою прийматиме Путін. У будь-якому разі він демонструє свою волю тими маневрами, які ми бачимо", – сказала Каллас.

Вона додала, що Естонія зосереджена на підтримці України, а також підготовці в Естонії до можливих наслідків, пов'язаних із конфліктом.

Раніше повідомлялося, що Естонія не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії.

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