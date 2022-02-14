Премьер Эстонии об угрозе РФ: надежд на дипломатию остается все меньше

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что перспектив дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины становится все меньше, поэтому отзыв своих граждан из этой страны совершенно оправдан.

Об этом она сказала в интервью ERR, пишет "Европейская правда".

"Мы не видим ни одного признака смягчения напряженности, ни в военных, ни в публичных сигналах. Нужно быть к этому готовым. Решение о том, будет ли военная эскалация, в конечном счете будет принимать Путин. В любом случае он демонстрирует свою волю теми маневрами, которые мы видим", - сказала Каллас.

Она добавила, что Эстония сосредоточена на поддержке Украины, а также на подготовке в Эстонии к возможным последствиям, связанным с конфликтом.

Ранее сообщалось, что Эстония не планирует эвакуировать из Киева свое посольство и не отзывает военных инструкторов из Украины на фоне опасений по поводу новой вооруженной агрессии России.

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