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Зіткнення приміських потягів у Німеччині: 1 загиблий, 14 постраждалих

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Понеділок, 14 лютого 2022, 20:41

У Німеччині зіткнулися два приміські потяги, внаслідок чого одна людина загинула та ще 14 отримали травми.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Близько 16.40 два потяги зіткнулися в районі станції міської залізниці на південь від Мюнхена. Загалом у двох поїздах було близько 95 осіб.

 

За даними поліції, є щонайменше один загиблий, машиніста поїзда довелося вирізати з-під уламків, 14 людей постраждали.

На місці працюють близько 200 співробітників екстрених служб, а рух наразі повністю закритий. Причина аварії наразі невідома.

Торік у серпні вдалося уникнути великої аварії неподалік місця нинішнього інциденту. Два поїзди їхали назустріч один одному по одноколійній лінії, і лише екстрене гальмування двох машиністів запобігло зіткненню.

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Німеччина інциденти

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