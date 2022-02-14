Столкновение пригородных поездов в Германии: 1 погибший, 14 пострадавших

В Германии столкнулись два пригородных поезда, в результате чего один человек погиб и еще 14 получили травмы.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Около 16:40 два поезда столкнулись в районе станции городской железной дороги к югу от Мюнхена. Всего в двух поездах находилось около 95 человек.

По данным полиции, есть как минимум один погибший, машиниста поезда пришлось вырезать из-под обломков, 14 человек пострадали.

По данным полиции, на месте работают около 200 экстренных служб, а движение в настоящее время полностью закрыто. Причина аварии пока неизвестно.

В августе прошлого года удалось избежать крупной аварии недалеко от места нынешнего инцидента. Два поезда ехали навстречу друг другу по однопутной линии, и только экстренное торможение двух машинистов предотвратило столкновение.