Глава Міноборони США їде в Польщу і Литву, щоб запевнити союзників у підтримці

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить у закордонну поїздку 15 лютого, щоб зустрітися з вищими військовими та урядовими керівниками Бельгії, Польщі та Литви.

Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону, пише "Європейська правда".

У Бельгії Остін зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО та керівництвом Альянсу, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї.

У Польщі він зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та міністром оборони Маріушем Блащаком, щоб зміцнити двосторонню співпрацю в галузі безпеки та поглибити польсько-американське партнерство.

Остін також зустрінеться з американськими та польськими військовослужбовцями на авіабазі Повідз, щоб оглянути об'єкти та ознайомитися з умовами ротаційної присутності США.

Глава Пентагону також вирушить до Литви, щоб зустрітися з президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте та міністром оборони Арвідасом Анушаускасом, а також відвідає військовослужбовців США, які перебувають у Литві.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що президент Росії Владімір Путін за останні кілька днів додав військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

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