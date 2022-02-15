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Глава Минобороны США едет в Польшу и Литву, чтобы заверить союзников в поддержке

Вторник, 15 февраля 2022, 09:13

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в зарубежную поездку 15 февраля, чтобы встретиться с высшими военными и правительственными руководителями Бельгии, Польши и Литвы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона, пишет "Европейская правда".

В Бельгии Остин встретится с министрами обороны стран НАТО и руководством Альянса, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее.

В Польше он встретится с президентом Анджеем Дудой и министром обороны Мариушем Блащаком, чтобы укрепить двустороннее сотрудничество в области безопасности и углубить польско-американское партнерство.

Остин также встретится с американскими и польскими военнослужащими на авиабазе Повидз, чтобы осмотреть объекты и ознакомиться с условиями ротационного присутствия США.

Глава Пентагона также отправится в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и министром обороны Арвидасом Анушаускасом, а также посетит военнослужащих США, находящихся в Литве.

Напомним, в Пентагоне заявили, что президент России Владимир Путин за последние пару дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

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