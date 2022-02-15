Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки для патрулювання між Гельсінкі і Таллінном

Два німецькі протимінні кораблі прибули до Фінської затоки від імені НАТО і зараз патрулюють акваторію між Фінляндією та Естонією.

Про це пише фінське видання Italehti, повідомляє "Європейська правда".

Два судна, "Datteln" і "Fulda", є мінними тральщиками типу 332 "Frankenthal". Зараз кораблі патрулюють між Гельсінкі і Таллінном, ближче до фінського, ніж естонського узбережжя.

Бундесвер не надає детальної інформації про їхню роботу, але вважається, що судна можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх.

Зазначається, що Фінляндія, Естонія та НАТО мають спільну дорожню карту щодо захисту південного та північного узбережжя Фінської затоки в кризових і воєнних ситуаціях.

Довжина Фінської затоки становить близько 430 кілометрів, а її найбільша ширина - 120 кілометрів. Півострів Ханко, найпівденніша точка материкової Фінляндії, має особливе стратегічне значення, а мінування є ефективним засобом блокування портів і руху.

Іншим критичним районом поблизу є Аландські острови, автономний, демілітаризований регіон Фінляндії, що складається з приблизно 6700 островів між фінським містом Турку та Стокгольмом.

Нагадаємо, Фінляндія заявила, що не збирається надавати військову допомогу Україні, стверджуючи, що не є великим експортером зброї.

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