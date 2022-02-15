Противоположные корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования между Хельсинки и Таллинном

Два немецких противоминных корабля прибыли в Финский залив от имени НАТО и сейчас патрулируют акваторию между Финляндией и Эстонией.

Об этом пишет финское издание Italehti, сообщает "Европейская правда".

Два судна, Datteln и Fulda, являются минными тральщиками типа 332 "Frankenthal". Сейчас корабли патрулируют между Хельсинки и Таллинном, ближе к финскому, чем к эстонскому побережью.

Бундесвер не предоставляет подробной информации об их работе, но считается, что суда могут как ставить мины, так и обезвреживать их.

Отмечается, что Финляндия, Эстония и НАТО имеют общую дорожную карту защиты южного и северного побережья Финского залива в кризисных и военных ситуациях.

Длина Финского залива составляет около 430 километров, а его наибольшая ширина – 120 километров. Полуостров Ханко, самая южная точка материковой Финляндии, имеет особенное стратегическое значение, а минирование является эффективным средством блокировки портов и движения.

Другим критическим районом вблизи являются Аландские острова, автономный демилитаризованный регион Финляндии, состоящий из примерно 6700 островов между финским городом Турку и Стокгольмом.

Напомним, Финляндия заявила, что не собирается оказывать военную помощь Украине, утверждая, что не является крупным экспортером оружия.

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