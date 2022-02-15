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У НАТО поки не отримали відповідь Росії щодо безпекових пропозицій

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:16

Генсек НАТО заявив, що Альянс поки не отримав жодної відповіді від Росії на пропозиції, які він надіслав наприкінці січня.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу в Брюсселі в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, ми поки що не отримали жодної відповіді від Росії. Ми будемо раді її отримати. Ми надіслали наші дуже конкретні пропозиції у січні, одночасно Сполучені Штати і НАТО, в яких ми підкреслили цілу низку тем, за якими ми готові сісти за стіл переговорів", - сказав Столтенберг.

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14 лютого глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що РФ сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки". За його словами, відповідь займає 10 сторінок.

На запитання президента РФ Владіміра Путіна, чи є у російської сторони шанс домовитися зі США та НАТО "з ключових питань, що викликають занепокоєння", Лавров відповів, що  "шанс є завжди". Лавров запропонував Путіну продовжувати переговори з Заходом.

Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 

При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною Москві, а не Києву.  

Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Російська криза Столтенберг Україна-НАТО

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