В НАТО пока не получили ответ России по предложениям безопасности

Генсек НАТО заявил, что Альянс пока не получил никакого ответа от России на предложения, которые он направил в конце января.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Нет, мы пока не получили никакого ответа от России. Мы будем рады его получить. Мы направили наши очень конкретные предложения в январе, одновременно Соединенные Штаты и НАТО, в которых мы подчеркнули целый ряд тем, по которым мы готовы сесть за стол переговоров ", – сказал Столтенберг.

14 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО по поводу ее требования так называемых "гарантий безопасности". По его словам, ответ занимает 10 страниц.

На вопрос президента РФ Владимира Путина, есть ли у российской стороны шанс договориться с США и НАТО "по ключевым вопросам, вызывающим беспокойство", Лавров ответил, что "шанс есть всегда". Лавров предложил Путину продолжить переговоры с Западом.

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.

При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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