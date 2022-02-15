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Страны Балтии на встрече ОБСЕ не получили достаточных пояснений по поводу учений РФ и Беларуси

Вторник, 15 февраля 2022, 14:33

Литва, Латвия и Эстония не получили удовлетворительного ответа на свои вопросы на встрече по механизму уменьшения рисков ОБСЕ, созванной в связи с совместными российско-белорусскими учениями на территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Постоянный представитель Эстонии в ОБСЕ Сандер Сооне сообщил, что встреча с участием почти всех стран-участниц ОБСЕ не дала ответа на вопросы, поднятые на прошлой неделе балтийскими государствами.

"Что касается следующих шагов, то мы будем продолжать консультации с нашими балтийскими соседями… Важно, чтобы в нынешней ситуации с безопасностью каждая сторона демонстрировала открытость и готовность к диалогу", - отметил Сандер Сооне.

Напомним, 9 февраля Литва от имени стран Балтии направила Беларуси запрос в рамках механизма снижения рисков Венского документа ОБСЕ по поводу совместных военных учений РФ и Беларуси. Не получив удовлетворительного ответа в письменном виде, страны созвали встречу ОБСЕ.

Аналогичный шаг сделала Украина, задействовав механизм ОБСЕ для обращения к России.

МИД Украины не получил ответ в течение установленного срока и также прибег к созыву встречи ОБСЕ. Во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что не могут считать ответом письмо, которое РФ направила в ОБСЕ после дедлайна, ни по формальным признакам, ни по содержанию.

Россия уже отказалась от участия во встрече.

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Российский кризис Беларусь

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