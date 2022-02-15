Британія може заборонити російським компаніям залучати капітал у Лондоні

Прем'єр-міністр Британія Борис Джонсон заявив у вівторок, що країна може заблокувати російським компаніям залучення капіталу в Лондоні та розкрити власність компаній у Лондоні та інших місцях, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого тижня Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє їй накладати ширші санкції, ніж раніше, проти російських фізичних та юридичних осіб, які дестабілізують Україну або підтримують російський уряд.

"Те, що ми робимо, — це націлювання на певні російські банки, російські компанії, і робимо так, щоб розкрити фасад російської власності чи то в цьому місті, чи в іншому місці... викрити російську власність компаній", - сказав Джонсон.

"А також будемо вживати заходів, щоб зупинити російські компанії від залучення капіталу на лондонських фінансових ринках. Тому це дуже, дуже жорсткий пакет" - пояснив він.

Джонсон також сказав, що, хоча він бачить деякі ознаки дипломатичного пожвавлення з Росією, останні дані розвідки про те, що відбувається на місцях, все ще не надихають.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.