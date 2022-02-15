Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне

Премьер-министр Британия Борис Джонсон заявил во вторник, что страна может заблокировать российским компаниям привлечение капитала в Лондоне и раскрыть собственность компаний в Лондоне и других местах, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На прошлой неделе Великобритания ввела новое законодательство, позволяющее ей налагать более широкие санкции, чем раньше против российских физических и юридических лиц, которые дестабилизируют Украину или поддерживают российское правительство.

"То, что мы делаем, - это нацеливание на определенные российские банки, российские компании, и делаем так, чтобы раскрыть фасад российской собственности или в этом городе, или в другом месте... разоблачить российскую собственность компаний", - сказал Джонсон.

"А также будем принимать меры, чтобы остановить российские компании от привлечения капитала на лондонских финансовых рынках. Поэтому это очень жесткий пакет", - пояснил он.

Джонсон также сказал, что, хотя он видит некоторые признаки дипломатического оживления с Россией, последние данные разведки о происходящем на местах все еще не вдохновляют.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.