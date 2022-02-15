Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне

Вторник, 15 февраля 2022, 15:49

Премьер-министр Британия Борис Джонсон заявил во вторник, что страна может заблокировать российским компаниям привлечение капитала в Лондоне и раскрыть собственность компаний в Лондоне и других местах, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На прошлой неделе Великобритания ввела новое законодательство, позволяющее ей налагать более широкие санкции, чем раньше против российских физических и юридических лиц, которые дестабилизируют Украину или поддерживают российское правительство.

"То, что мы делаем, - это нацеливание на определенные российские банки, российские компании, и делаем так, чтобы раскрыть фасад российской собственности или в этом городе, или в другом месте... разоблачить российскую собственность компаний", - сказал Джонсон.

"А также будем принимать меры, чтобы остановить российские компании от привлечения капитала на лондонских финансовых рынках. Поэтому это очень жесткий пакет", - пояснил он.

Джонсон также сказал, что, хотя он видит некоторые признаки дипломатического оживления с Россией, последние данные разведки о происходящем на местах все еще не вдохновляют.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания санкции Российский кризис

Статьи

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко