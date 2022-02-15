Зеленский пообещал Шольцу обсудить в ТКГ три законопроекта по Донбассу

Президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в понедельник пообещал вскоре представить на обсуждение в трехсторонней контактной группе три законопроекта - о статусе Донбасса, изменении Конституции Украины и подготовке выборов.

Об этом Шольц сказал на совместном с президентом РФ брифинге в Москве во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Поиск дипломатического решения является центральной основой моего визита в Киев вчера и в Москву сегодня. Президент Путин и я едины в том, что Нормандский формат вместе с переговорами с США и Россией, в рамках Совета Россия-НАТО и на площадке ОБСЕ являются важными форматами для разрешение конфликта, здесь мы нуждаемся в прогрессе.

Поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что трехсторонней контактной группе, созданной в рамках минского процесса… вскоре будут представлены все три запланированных законодательных текста: по статусу Восточной Украины, по поводу изменений в Конституцию и подготовке выборов", - заявил Шольц.

Он отметил, что "это хороший прогресс" и его нужно продолжить

В то же время Шольц подчеркнул, что федеральному правительству ясно то, что дальнейшая агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые политические и экономические последствия. "Мое впечатление – это знают все", - отметил канцлер Германии.

Как сообщалось, во время переговоров политических советников лидеров стран Нормандского формата в Берлины, длившихся почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать общий документ.

Предыдущая встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла 26 января в Париже.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

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