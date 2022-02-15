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Британія відкриває у Львові консульський офіс

Вівторок, 15 лютого 2022, 19:46

Британія оголосила про відкриття у Львові нового офісу, де можливо буде отримувати документи і консульську підтримку.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це оприлюднили на сторінці МЗС Сполученого Королівства.

"Британія відриває офіс у Львові, який зможе видавати документацію і надавати консульську підтримку", - йдеться в оголошенні. 

Отримати послуги буде можливо лише за попереднім записом.

МЗС Британії додатково наголошує, що потенційна збройна агресія РФ проти України "серйозно вплине на спроможність посольства у Києві та офісу у Львові надавати консульську підтримку" і британцям у разі таких обставин "не варто очікувати підвищеної консульської підтримки чи допомоги з евакуацією". 

Нагадаємо, 11 лютого Британія, серед низки країн, закликала своїх громадян в Україні негайно виїздити через загрозу збройної агресії Росії, а також оголосила про відкликання інструкторів, які навчали українських військових.

Посол Британії Мелінда Сіммонс з основною командою залишається у Києві.  

США і Канада вирішили перемістити свої посольства до Львова.

Читайте також: Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу.

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Велика Британія

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