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Єврокомісія запропонувала кроки для зміцнення стійкості ЄС до безпекових загроз

Вівторок, 15 лютого 2022, 20:15

Єврокомісія запропонувала серію ініціатив у сферах, дотичних до безпеки й оборони, що мають на меті посилити здатність блоку реагувати на сучасні виклики.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда",

"Ці нові ініціативи - конкретні кроки до більш інтегрованого й конкурентного оборонного ринку у ЄС… Мета Єврокомісії - посилити спроможність блоку протидіяти швидкозмінним і комплексним загрозам", - зазначають у комюніке.

Йдеться про звичайний оборонпром, а також засоби для протидії кіберзагрозам та загрозам, пов’язаним з космосом. 

ЄК пропонує знайти додаткові стимули для країн інвестувати у ключові стратегічні сфери, заохочувати спільні закупівлі засобів оборони, розроблених у співпраці в межах ЄС, закликати країн-членів краще синхронізувати свої практики контролю експорту, зокрема щодо продукції, розробленої спільними зусиллями країн ЄС. 

До кінця 2022 року Європейський фонд оборони (EDF) інвестує у дослідження та проєкти у сфері оборони 1,9 млрд євро.  

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Єврокомісія

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