Еврокомиссия предложила шаги для укрепления устойчивости ЕС к угрозам безопасности

Еврокомиссия предложила серию инициатив в сферах, касающихся безопасности и обороны, направленных на усиление способности блока реагировать на современные вызовы.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"Эти новые инициативы - конкретные шаги к более интегрированному и конкурентному оборонному рынку в ЕС… Цель Еврокомиссии - усилить способность блока противодействовать быстросменным и комплексным угрозам", - отмечают в коммюнике.

Речь идет об обычном оборонпроме, а также средствах для противодействия киберугрозам и угрозам, связанным с космосом.

ЕК предлагает найти дополнительные стимулы для стран инвестировать в ключевые стратегические сферы, поощрять совместные закупки средств обороны, разработанных в сотрудничестве в рамках ЕС, призвать страны-члены лучше синхронизировать свои практики контроля экспорта, в частности, в отношении продукции, разработанной совместными усилиями стран ЕС.

До конца 2022 года Европейский фонд обороны (EDF) инвестирует в исследования и проекты в сфере обороны 1,9 млрд евро.

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