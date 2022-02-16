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Канада полегшить в’їзд для вакцинованих іноземних мандрівників

Середа, 16 лютого 2022, 10:27

Канада з 28 лютого полегшить в’їзд для повністю вакцинованих іноземних мандрівників, дозволивши проводити швидкий тест на антиген замість ПЛР-тесту.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Тести на антиген дешевші, ніж молекулярні, і можуть дати результати протягом декількох хвилин.

Міністр охорони здоров’я Жан-Ів Дюкло заявив, що Канада буде стежити за умовами з огляду на зниження вимог тестування на коронавірус для повністю вакцинованих канадців, які здійснюють короткі поїздки (менше 72 годин) за кордон, як правило, до Сполучених Штатів.

"Ці зміни можливі не тільки тому, що ми подолали пік "Омікрону", але й тому, що канадці по всій країні прислухалися до науки та експертів", – сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров’я, близько 80% канадців повністю вакциновані, а понад 40% також прийняли бустерну дозу.

Глобальні рекомендації щодо подорожей для канадців також змінюються. Раніше уряд рекомендував відмовитися від будь-яких необов’язкових поїздок, а тепер лише закликає громадян вживати заходів обережності.

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Канада Туризм Коронавірус

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