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Канада облегчит въезд для вакцинированных путешественников

Среда, 16 февраля 2022, 10:27

Канада с 28 февраля облегчит въезд для полностью вакцинированных иностранных путешественников, позволив проводить скорый тест на антиген ПЦР-теста.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Тесты на антиген дешевле, чем молекулярные, и могут дать результаты в течение нескольких минут.

Министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил, что Канада будет следить за условиями, учитывая снижение требований тестирования на коронавирус для полностью вакцинированных канадцев, совершающих короткие поездки (менее 72 часов) за границу, как правило, в Соединенные Штаты.

"Эти изменения возможны не только потому, что мы преодолели пик "Омикрона", но и потому, что канадцы по всей стране прислушались к науке и экспертам", – сказал он.

По данным Министерства здравоохранения, около 80% канадцев полностью вакцинированы, а более 40% также приняли бустерную дозу.

Глобальные рекомендации по путешествиям для канадцев также изменяются. Ранее правительство рекомендовало отказаться от каких-либо необязательных поездок, а теперь лишь призывает граждан принимать меры предосторожности.

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