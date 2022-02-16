Президентка Єврокомісії: ЄС готовий до часткового припинення поставок газу з РФ

Європейський Союз зможе впоратися з частковим порушенням імпорту газу з Росії.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ескалація напруженості між РФ і Україною викликала занепокоєння щодо потоків російського газу в Європу, що спонукало ЄС переглянути свої плани на випадок непередбачених ситуацій у зв’язку з перебоями поставок.

"Наші моделі показують, що щодо часткового зриву або подальшого зменшення поставок газу "Газпромом" ми зараз перебуваємо в безпеці", - сказала фон дер Ляєн.

Росія постачає близько 40% природного газу в Європі. Ціни на газ в Європі різко зросли, оскільки обмежена пропозиція зіткнулася з високим попитом на тлі нижчого, ніж очікувалося, імпорту з Росії.

ЄС провів переговори зі Сполученими Штатами, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю про збільшення поставок газу та скрапленого природного газу.

"Ми також розмовляли з основними постачальниками СПГ, щоб запитати, чи можемо ми обмінятися контрактами на користь ЄС. Ці зусилля зараз явно окупаються", — сказала вона, додавши, що Японія готова це зробити.

Минулого тижня Японія заявила, що перенаправить деякі вантажі СПГ до Європи у відповідь на запити ЄС та США. Європейський імпорт СПГ досяг рекордного рівня в 11 млрд кубометрів у січні, причому трохи менше половини припадає на Сполучені Штати.

Потенційний короткостроковий вплив перебоїв у постачанні російського газу зменшився, оскільки Європа наближається до весни, коли попит на опалення на газі зазвичай знижується. Сховища газу в Європі наразі заповнені приблизно на 34%.

За словами фон дер Ляєн, розвиток інфраструктури в останні роки означає, що Європа краще обладнана для розподілу газу та електроенергії між країнами, але повне припинення поставок російського газу все одно потребує додаткових заходів.

Фон дер Ляєн сказала, що військове нарощування Росії поблизу України підкреслило необхідність для Європи обмежити залежність від російського газу, і цьому буде сприяти її запланований перехід на відновлювані джерела енергії.