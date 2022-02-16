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Президент Еврокомиссии: ЕС готов к частичному прекращению поставок газа из РФ

Среда, 16 февраля 2022, 10:53

Европейский Союз сможет справиться с частичным нарушением импорта газа из России.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эскалация напряженности между РФ и Украиной вызвала обеспокоенность потоками российского газа в Европу, что побудило ЕС пересмотреть свои планы на случай непредвиденных ситуаций в связи с перебоями поставок.

"Наши модели показывают, что по частичному срыву или дальнейшему уменьшению поставок газа "Газпромом" мы сейчас находимся в безопасности", - сказала фон дер Ляйен.

Россия снабжает около 40% природного газа в Европе. Цены на газ в Европе резко выросли, поскольку ограниченное предложение столкнулось с высоким спросом на фоне более низкого, чем ожидалось, импорта из России.

ЕС провел переговоры с Соединенными Штатами, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей по поводу увеличения поставок газа и сжиженного природного газа.

"Мы также разговаривали с основными поставщиками СПГ, чтобы спросить, можем ли мы обменяться контрактами в пользу ЕС. Эти усилия сейчас явно окупаются", - сказала она, добавив, что Япония готова сделать это.

На прошлой неделе Япония заявила, что перенаправит некоторые грузы СПГ в Европу в ответ на запросы ЕС и США. Европейский импорт СПГ достиг рекордного уровня в 11 млрд кубометров в январе, причем чуть меньше половины приходится на Соединенные Штаты.

Потенциальное краткосрочное влияние перебоев в поставках российского газа уменьшилось, поскольку Европа приближается к весне, когда спрос на отопление на газе обычно снижается. Хранилища газа в Европе сейчас заполнены примерно на 34%.

По словам фон дер Ляйен, развитие инфраструктуры в последние годы означает, что Европа лучше оборудована для распределения газа и электроэнергии между странами, но полное прекращение поставок российского газа все равно нуждается в дополнительных мерах.

Фон дер Ляйен сказала, что военное наращивание России вблизи Украины акцентировало на необходимости для Европы ограничить зависимость от российского газа, и этому будет способствовать ее планируемый переход на возобновляемые источники энергии.

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Энергетика Российский кризис

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