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Правительство Венгрии считает политизированным решение Суда ЕС по финансовому наказанию

Среда, 16 февраля 2022, 12:40

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала политизированным решение Суда ЕС, отклонившего иски Будапешта и Варшавы против механизма, ставящего финансирование из бюджета Союза в зависимость от соблюдения принципов верховенства права странами-членами.

Министра в Twitter цитирует спикер венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

"Суд ЕС принял политическое решение из-за нашего будущего референдума о защите детей. Последнее решение Европейского суда является примером того, как Брюссель злоупотребляет своей властью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Польши против механизма, ставящего финансирование из бюджета Союза в зависимость от соблюдения принципов верховенства права странами-членами.

16 декабря 2020 года Европарламент и Совет ЕС утвердили постановление, устанавливающее общий режим условий защиты бюджета Союза в случае нарушения принципов верховенства права в государстве-члене.

Регламент позволяет Совету по предложению Еврокомиссии принимать защитные меры, такие как прекращение платежей из бюджета или прекращение утверждения одной или нескольких программ, подлежащих реализации из бюджета.

Венгрия и Польша подали иски об отмене этого постановления. Они основывали свои действия, в частности, на отсутствии надлежащей правовой основы и превышении Европейским Союзом своих полномочий и нарушении принципа правовой определенности.

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Венгрия Суд ЕС

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