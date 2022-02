Правительство Венгрии считает политизированным решение Суда ЕС по финансовому наказанию

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала политизированным решение Суда ЕС, отклонившего иски Будапешта и Варшавы против механизма, ставящего финансирование из бюджета Союза в зависимость от соблюдения принципов верховенства права странами-членами.

Министра в Twitter цитирует спикер венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

"Суд ЕС принял политическое решение из-за нашего будущего референдума о защите детей. Последнее решение Европейского суда является примером того, как Брюссель злоупотребляет своей властью", - говорится в сообщении.

.@JuditVarga_EU on #ruleoflaw decision: @EUCourtPress made a political decision because of our upcoming referendum on child protection. The ECJ's latest ruling is an example of how Brussels is abusing its power.



