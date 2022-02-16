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Загроза нового нападу РФ на Україну зберігатиметься протягом всього лютого - ЗМІ

Середа, 16 лютого 2022, 16:22

Ризик нової російської агресії проти України залишатиметься високим протягом всього лютого.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на посадовця з вищих кіл розвідки однієї з країн Заходу, пише "Європейська правда".

Співрозмовник, який погодився спілкуватись на умовах анонімності, розповів, що на Заході розвідка вважає, що саме зараз - період найвищого ризику конфлікту чи випадкового військового інциденту.

"Ми зараз увійшли в цей період. На мою думку, ситуація буде дуже невизначеною ще наступні пару тижнів", - розповів він.

Зокрема, це пов’язано з активною фазою російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість" на території Білорусі.

За його словами, поки немає достовірних ознак, що починається якась деескалація, і про рішення Росії все ж почати агресію може стати відомо буквально в останній момент.

У західній розвідці вважають, що Росія, якщо забажає, спроможна тримати наявний обсяг військ довкола України ще кілька місяців.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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