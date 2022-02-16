Угроза нового нападения РФ на Украину будет сохраняться в течение всего февраля - СМИ

Риск новой российской агрессии против Украины будет оставаться высоким в течение всего февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо из высших кругов разведки одной из стран Запада, пишет "Европейская правда".

Собеседник, согласившийся общаться на условиях анонимности, рассказал, что на Западе разведка считает, что именно сейчас - период наивысшего риска конфликта или случайного военного инцидента.

"Мы сейчас вошли в этот период. На мой взгляд, ситуация будет очень неопределенной еще следующие пару недель", - рассказал он.

В частности, это связано с активной фазой российско-белорусских учений "Союзная решимость" на территории Беларуси.

По его словам, пока нет достоверных признаков, что начинается некая деэскалация, и о решении России все же начать агрессию может стать известно буквально в тот же момент.

В западной разведке считают, что Россия, если пожелает, может держать имеющийся объем войск вокруг Украины еще несколько месяцев.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

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