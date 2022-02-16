У Лукашенка зарікаються від нападу на Україну та обіцяють виведення військ РФ після навчань

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь ніколи не збиралася нападати на Україну, а також запевнив, що після спільних навчань російські військові у Білорусі повернуться до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Zerkalo.io, також слова Макея наводить польське PAP.

"Жодного військового, жодної одиниці військової техніки не залишиться після цих навчань. Що стосується кількості задіяних військовослужбовців, вона не перевищує параметри Віденського документа 2011 року", - сказав Володимир Макей.

Він заявив, що такі навчання обґрунтовані з огляду на "активність НАТО на наших західних кордонах, у тому числі в Україні".

Глава МЗС Білорусі підкреслив також, що вважає, що Білорусь не порушила ані Віденського документа ОБСЄ, ані якихось інших зобов’язань.

Лукашенко раніше заявив, що повернення військ на місця дислокації після навчань - "наше діло з Путіним". "Ми найближчим часом зустрінемось і приймемо рішення, коли, в які терміни і за яким графіком виводити звідси сили РФ. Це наше діло", - заявив він.

Нагадаємо, 10 лютого Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість". За оцінками НАТО, зараз на території країни перебуває 30 тисяч військових РФ, і це найбільше з часів холодної війни.

18 лютого Лукашенко поїде до Москви на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.

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