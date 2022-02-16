У Лукашенко зарекаются от нападения на Украину и обещают вывод войск РФ после учений

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь никогда не собиралась нападать на Украину, а также заверил, что после совместных учений российские военные вернутся из Беларуси в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Zerkalo.io, также слова Макея приводит польское PAP.

"Ни одного военного, ни одной единицы военной техники не останется после этих учений. Что касается количества задействованных военнослужащих, оно не превышает параметры Венского документа 2011 года", - сказал Владимир Макей.

Он заявил, что такие учения обоснованны с учетом "активности НАТО на наших западных границах, в том числе в Украине".

Глава МИД Беларуси подчеркнул также, что считает, что Беларусь не нарушила ни Венского документа ОБСЕ, ни каких-либо других обязательств.

Лукашенко ранее заявил, что возвращение войск на места дислокации после учений – "наше дело с Путиным". "Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки и по какому графику выводить отсюда силы РФ. Это наше дело", - заявил он.

Напомним, 10 февраля Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения "Союзная решимость". По оценкам НАТО, сейчас на территории страны находится 30 тысяч военных РФ, и это больше всего со времен холодной войны.

18 февраля Лукашенко отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине

а также Лукашенко нападет: ожидать ли Украине российского нападения с территории Беларуси.