Стефанишина: Украина хочет увидеть перспективу членства в НАТО в новой стратегии Альянса

В украинском правительстве надеются увидеть в стратегии НАТО на следующие 10 лет перспективу членства Украины в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом во время телемарафона национального единства заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Готовясь к мадридскому саммиту НАТО, который состоится уже в июне этого года, Украина поставила очень простое условие странам НАТО. Конечно, мы понимаем, что членом НАТО в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на следующие 10 лет, каким видит себя НАТО, которым НАТО видит безопасность, мы хотим видеть там перспективу членства", - подчеркнула Стефанишина.

По ее мнению, если в стратегии развития Альянса на следующие 10 лет не будет такой формулировки, то это "и будут те юридические гарантии, которые требует Россия".

"Поэтому наша позиция однозначна и жесткая. И это заставляет тех же международных партнеров быть более гибкими в своих диалогах с Россией, и более жесткими в этих диалогах. Потому что есть понимание, что Украина не пойдет ни на какие уступки", - отметила Стефанишина.

Саммит НАТО-2022 запланирован на 29-30 июня в Мадриде.

Решение июньского саммита 2021 признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.