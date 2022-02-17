Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС

Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За ратифікацію угоди у четвер проголосували 311 депутатів.

Метою угоди є поступове створення спільного авіапростору між Україною та ЄС та його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах щодо соціальних аспектів.

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо", 12 жовтня 2021 року.

Угода має на меті урівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Більше на цю тему читайте у статті: Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

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