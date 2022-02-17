Рада ратифицировал соглашение об "открытом небе" с ЕС

Верховная рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За ратификацию соглашения в четверг проголосовали 311 депутатов.

Целью соглашения является постепенное создание общего авиапространства между Украиной и ЕС и его государствами-членами, основанного, в частности, на идентичных правилах в сфере безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования, а также на идентичных правилах по социальным аспектам.

Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об Совместном авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе", 12 октября 2021 года.

Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и, как следствие, должно уменьшить цены на билеты.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

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