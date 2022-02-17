В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської

В ЄС заявили, що уважно стежать за ситуацією з обстрілами на Донбасі.

Про це заявив представник ЄС перед зустріччю лідерів Євросоюзу з приводу України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, під час зустрічі лідери не обговорюватимуть конкретні нові санкції проти Росії, оскільки це питання викликає розбіжності.

Відповідаючи на запитання про останній обстріл на Донбасі чиновник сказав: "Привід для санкцій — це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно стежимо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, усвідомлюємо, що це може бути використано як тест чи виправдання".

Посадовець, який бере участь у підготовці саміту і говорив на умовах анонімності, сказав, що в основному це буде звіт лідерів Франції та Німеччини після їх переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним.

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