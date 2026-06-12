Більшість українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок Росії

56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступок Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише "Європейська правда".

Натомість 30% опитаних українців стверджують, що США продовжують бути надійним союзником. Ще 13% респондентів не дали відповіді на це питання.

Щодо Європи, то більшість українців – 64% – продовжують вважати, що європейські країни серйозно допомагають Києву та прагнуть завершити війну на справедливих умовах.

25% учасників опитування переконані, що підтримка з боку Європи послабилася, і вона тисне на Україну для досягнення для несправедливого миру. Ще 12% не відповіли на це запитання.

Порівняно з січнем 2026 року зросла кількість тих, хто позитивно сприймає політику європейських країн щодо України. З 58% до 64% стало більше тих, хто вважає Європу надійним союзником. З 35% до 25% поменшало тих, хто вважає, що Європа втомлюється і її підтримка слабне.

Опитування КМІС було проведене з 7 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду України регіонах. В рамках дослідження було опитано 1000 респондентів.

У квітні опитування КМІС показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.

У березні інше опитування засвідчило, що переважна більшість українців зберегли позитивне ставлення до Сполучених Штатів загалом, проте до американської адміністрації переважає негативне ставлення.