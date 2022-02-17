В Кракове ураганный ветер опрокинул строительный кран, есть погибший
Четверг, 17 февраля 2022, 13:22
Сильный ветер опрокинул кран на стройке в Кракове, в результате чего четыре человека были травмированы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.
Пожарная служба Кракова получила информацию о происшествии после 9 утра в четверг.
В результате аварии пострадали четыре человека. Все они строители. Одного из пострадавших спасти не удалось.
"Несмотря на длительную реанимацию, спасти одного человека не удалось. Двое попали в больницу", – рассказал Себастьян Возняк, представитель Государственной пожарной службы в Кракове.
На месте работают восемь пожарных бригад.
"О случившемся сообщили в строительный надзор, Национальную инспекцию труда и прокуратуру. Будут проверки, точные причины аварии будут установлены", - сообщили в полиции.
По данным Института метеорологии и водного хозяйства, в Малопольском воеводстве сейчас порывы ветра достигают 90 км/ч. В ближайшие часы ветер будет постепенно усиливаться, местами порывы будут достигать 115 км/ч.
В последние часы пожарные чаще всего выезжали на ликвидацию последствий непогоды в виде сломанных деревьев или поврежденных крыш в нескольких поветах.
Как сообщалось, немецкая железная дорога Deutsche Bahn приостановила отправление поездов дальнего следования в нескольких федеральных землях из-за сильного шторма, также наблюдаются перебои с движением региональных поездов.