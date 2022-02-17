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ОБСЄ проведе засідання за запитом України, РФ відмовилась від участі

Четвер, 17 лютого 2022, 13:27

ОБСЄ у п'ятницю проведе спеціальне засідання за запитом України через  незвичайну військову активність РФ біля її кордонів. 

Про це повідомило польське головування ОБСЄ у Twitter.

"Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ щодо співпраці в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.

Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ від 2011 року, яка призначена для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні. Документ підписали 56 держав, які входять до ОБСЄ.

Пункт 16.3 документа передбачає, що держава, яка подає запит з вимогою надати роз’яснення щодо незвичайної військової діяльності, або яка відповідає на такий запит, чи обидві держави можуть просити провести зустріч всіх держав-учасниць.

Чинне головування в ОБСЄ або його представник протягом 48 годин скликає таку зустріч, під час якої обидві держави представлять свої погляди.

Країни Балтії на зустрічі ОБСЄ не отримали достатніх пояснень щодо навчань РФ і Білорусі

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повідомив "РИА Новости" в четвер, що Росія не братиме участі в засіданні у п’ятницю.

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