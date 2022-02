ОБСЕ проведет заседание по запросу Украины, РФ отказалась от участия

ОБСЕ в пятницу проведет специальное заседание по запросу Украины из-за необычной военной активности РФ у ее границ.

Об этом сообщило польское председательство ОБСЕ в Twitter.

"Украина попросила активизировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в связи с необычной военной деятельностью. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности", - говорится в сообщении.

Ukraine 🇺🇦 requested activation of paragraph 16.3 of the Vienna Document: meeting of all participating States regarding unusual military activities.



A joint meeting of the @OSCE Permanent Council and the Forum for Security Co-operation will be convened on Friday.#OSCE2022POL pic.twitter.com/qmtnVl2KQI