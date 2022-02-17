Лідери політичних груп Європарламенту схвалили заяву щодо ситуації довкола України

Президентка Європарламенту і лідери політичних груп після дебатів 16 лютого схвалили заяву щодо напруги довкола України.

Як пише "Європейська правда", відповідний текст опублікували на сайті Європарламенту.

Парламентарі зазначають, що Україна зараз перед загрозою безпрецедентної військової агресії з боку РФ, що становить загрозу не тільки для безпеки України, а й заснованого на правилах міжнародного порядку і безпеки Європи в цілому.

"Ми, лідери політичних груп у ЄП, засуджуємо скупчення Росією військ в та довкола України та погрозу застосування військової сили проти України… Ми єдині у вимозі до РФ припинити погрози силою і спроби дестабілізації, та негайно і повною мірою відвести своїх військових і озброєння від кордонів України у місця початкової дислокації", - зазначають вони.

Лідери груп висловлюють підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та наголошують, що кожна країна повинна мати можливість обирати собі союзників без згоди третіх країн.

Вони висловлюють підтримку дипломатичним зусиллям лідерів ЄС задля зниження напруги та закликають Росію вжити кроків для негайної деескалації.

"Ми так само рішуче підтримуємо рішучу відповідь у разі, якщо Росія продовжить відступати від своїх міжнародних зобов’язань та почне атаку проти України. Повторюємо заклик до Ради ЄС бути готовими швидко схвалити жорсткі економічні й фінансові санкції проти РФ у тісній координації з трансатлантичними партнерами та іншими країнами-однодумцями. Такі санкції мають включати відключення Росії від системи SWIFT, персональні санкції проти близького оточення президента Росії та їхніх родин, в тому числі замороження активів і заборону на поїздки. Ми повторюємо заклик негайно зупинити "Північний потік-2", якщо Росія почне атаку проти України", - зазначають лідери груп.

Парламентарі засудили триваючі спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні та крок до визнання "незалежності" окупованих територій на сході України, а також засудили спроби підірвати чи послабити принципи й механізми безпеки і співпраці у Європі, закладені у Гельсінському заключному акті 1975 року..

Вони висловили підтримку демократичним реформам в Україні задля її розвитку та закликали ЄС всіма можливими інструментами підтримувати Україну та допомагати їй стати стійкішою, та привітали рішення деяких країн надати Україні оборонну зброю.

"Ми також закликаємо Україну залишатися об’єднаною і рішучою у реалізації реформ згідно із зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію та Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ці реформи підкріплюватимуть прагнення України до глибшої політичної та економічної асоціації з ЄС… Ми закликаємо інституції ЄС зберігати надійну довгострокову перспективу для вступу України до ЄС згідно зі ст. 49 Договору про ЄС, як і для будь-якої європейської держави, а також працювати над прискоренням її поступової інтеграції в єдиний ринок ЄС, залежно від досягнутого прогресу", - зазначають парламентарі.

"Лише самі українці мають вирішувати, яким шляхом піде їхня країна. Ми підтримуватимемо їхні демократичні права, фундаментальні права й права людини, а також вибір країною європейського майбутнього зі свободою, демократією, миром і безпекою", - підсумовують лідери груп.

Нагадаємо, напередодні 16 лютого Європарламент провів дебати щодо ситуації довкола України.

Також Європарламент абсолютною більшістю голосів підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.

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