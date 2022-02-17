Лидеры политических групп Европарламента приняли заявление о ситуации вокруг Украины

Президент Европарламента и лидеры политических групп после дебатов 16 февраля приняли заявление по ситуации вокруг Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий текст был опубликован на сайте Европарламента.

Парламентарии отмечают, что Украина сейчас стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны РФ, представляющей угрозу не только безопасности Украины, но и основанного на правилах международного порядка и безопасности Европы в целом.

"Мы, лидеры политических групп в ЕП, осуждаем скопление Россией войск и вокруг Украины и угрозу применения военной силы против Украины… Мы едины в требовании к РФ прекратить угрозы силой и попытки дестабилизации, и немедленно и в полной мере увести своих военных и вооружения от границ Украины у места начальной дислокации", - отмечают они.

Лидеры групп выражают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и подчеркивают, что каждая страна должна иметь возможность выбирать себе союзников без согласия третьих стран.

Они выражают поддержку дипломатическим усилиям лидеров ЕС для снижения напряжения и призывают Россию предпринять шаги для немедленной деэскалации.

Парламентарии осудили продолжающиеся попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине и шаг к признанию "независимости" оккупированных территорий на востоке Украины, а также осудили попытки подорвать или ослабить принципы и механизмы безопасности и сотрудничества в Европе, заложенные в Хельсинкском заключительном акте 1975 года.

Они выразили поддержку демократическим реформам в Украине для ее развития и призвали ЕС всеми возможными инструментами поддерживать Украину и помогать ей стать более устойчивой и приветствовали решение некоторых стран предоставить Украине оборонное оружие.

"Мы также призываем Украину оставаться объединенной и решительной в реализации реформ в соответствии с обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Эти реформы будут подкреплять стремление Украины к более глубокой политической и экономической ассоциации с ЕС... Мы призываем институты ЕС сохранять надежную долгосрочную перспективу для вступления Украины в ЕС согласно статье 49 Договора о ЕС, как и для любого европейского государства, а также работать над ускорением ее постепенной интеграции в единый рынок ЕС, в зависимости от достигнутого прогресса", - отмечают парламентарии.

"Только сами украинцы должны решать, каким путем пойдет их страна. Мы будем поддерживать их демократические права, фундаментальные права и права человека, а также выбор страной европейского будущего со свободой, демократией, миром и безопасностью", - заключают лидеры групп.

Напомним, накануне 16 февраля Европарламент провел дебаты по ситуации вокруг Украины.

Также Европарламент абсолютным большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.